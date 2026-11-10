मैं तुम्हारे लिए

तलब आदत से भी ज्यादा तड़प रहा हूं मैं तुम्हारे लिए,

क्या तुम्हारा दिल कभी नहीं धड़कता है मेरे लिए,

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एक घंटा पहले