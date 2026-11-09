जमाने को खुशियां चाहिए, और मुझे हर खुशी में चाहिए तुम,

यदि तुम मुझे समझ सकी तो मैं तुम्हारा,

यदि नहीं समझ सकी मुझे तो तुम मेरी,

जमाने को खुशियां चाहिए, और मुझे हर खुशी में चाहिए तुम,

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एक घंटा पहले