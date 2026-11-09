इन निगाहों में एक राज़ है,जो तुम जानती है,या मैं जानता हूं

तेरी निगाहों , बातों में एक ऐसी कशिश है, जो बिना कहे सब कुछ कह देती हैं,

इन निगाहों में एक राज़ है,जो तुम जानती है,या मैं जानता हूं,

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एक घंटा पहले