मैं तुम्हें मैसेज करता रहा और हर मैसेज पर तुम हां बोलती गयी

प्यार कैसे नहीं होता तुम से, तुम हंसती गयी और मैं फंसता गया,

मैं तुम्हें मैसेज करता रहा और हर मैसेज पर तुम हां बोलती गयी,

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एक घंटा पहले