क्या मिसाल दूं

अब क्या मिसाल दूं तुमको मैं अपनी वफादारी का,

मेरे नाम को अपने नाम से जोड़ कर तुम मशहूर हो गयी, और मैं बदनाम,

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44 मिनट पहले