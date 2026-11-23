हम दोनों दूर हैं पर हर पल, लम्हा तेरे करीब रहने लगा हूं

कशिश तेरी चाहत की, मैं महसूस करने लगा हूं,

हम दोनों दूर हैं पर हर पल, लम्हा तेरे करीब रहने लगा हूं,

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1 hour ago