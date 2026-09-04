कसमें खाते थे

खत्म होते जा रहा है उन आशिकों से एक आशिक का सम्बन्ध

जो कभी मुहब्बत में साथ नहीं छोड़ने की कसमें खाते थे

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एक घंटा पहले