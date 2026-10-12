करम करना

रुह से रुह तक तक का रिश्ता है अपना सनम,

साथ जीने की ललक य़ो ही बनी रही यही करम करना

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47 मिनट पहले