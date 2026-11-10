कम पड़ जाता है समय

बहुत कम पड़ जाता है समय, जब तुम्हारे ख्याल मिलने आते हैं,

पर वो जब कभी आते हैं हसीन, रंगीन हो जाते हैं,

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एक घंटा पहले