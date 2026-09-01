कभी सोचा है मेरे बारे में

कभी सोचा है मेरे बारे में, नहीं तो एक बार सोच लो मेरे बारे में,

क्यों अब तो मैं भी सोचने लगा हूं तुम्हारे बारे में,

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एक घंटा पहले