जया ना करो समय

जया ना करो यह समय और जवानी की उम्र जो तुम्हें खुदा ने दिया है सनम,

परिस्थितियां जैसी भी हो अगर धड़कता है दिल तो मुरादें पूरी कर लीजिए,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले