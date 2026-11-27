और तुम ने मुझे धोखा देने में एक पल भी नहीं सोची

तुम को सजाने, संवारने में मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी,

और तुम ने मुझे धोखा देने में एक पल भी नहीं सोची,

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59 minutes ago