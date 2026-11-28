तुम मौत भी दे दो तब भी दिल तुम्हारा ही रहेगा

तुम मौत भी दे दो तब भी दिल तुम्हारा ही रहेगा,

पर मैं जीना चाहता हूं तुम्हारी याद में, नहीं,

तुम्हारी याद से आगे निकल कर,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

52 मिनट पहले