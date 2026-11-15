जिंदगी इंतजार नहीं करती

अगर तुम्हें खुश रहने का मौका मिले तो सोचो मत सनम,

जिंदगी इंतजार नहीं करती और ना ख़ुशी बार बार आएगी,

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25 minutes ago