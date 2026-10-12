जितनी मुहब्बत थी

जितनी मुहब्बत थी मेरे पास मैं ने तुम पर लुटा दिया,

जब मेरी बारी आई तो तुम ने दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया,

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एक घंटा पहले