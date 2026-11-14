धीरे धीरे कुछ एसी मिली तुम मुझे कि जान बन गई मेरी

जब मिली थी, अनजान बनकर मिली थी तुम मुझे,

धीरे धीरे कुछ एसी मिली तुम मुझे कि जान बन गई मेरी,

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एक घंटा पहले