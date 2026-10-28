जी लूंगा किसी तरह

जीने को तो जी लूंगा किसी तरह,भले मेरी सांसें, धड़कनें रूक रूक कर चलें,

बस एक मेहरबानी करना, अब कभी मत पूछना,सोना कैसे हो,

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एक घंटा पहले