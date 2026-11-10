इंतजार ही इश्क है

इंतजार ही इश्क है सनम, आखिरी पल भी अब तुम्हारे हवाले,

फर दिया और दोस्त दोनों एक जैसे होते हैं,

दिल कभी साथ नहीं छोड़ता, तो दोस्त दिल से दूर नहीं होता,

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एक घंटा पहले