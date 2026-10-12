इश्क करना आसान नहीं

इश्क करना आसान नहीं होता सनम,

इश्क हंसाता है तो रुलाता भी है सनम,

और आंखें तरस जाती हैं तेरे दीदार के लिए,

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एक घंटा पहले