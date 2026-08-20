इश्क़ कर बैठा

पता नहीं क्यों तुम्हारी नज़र मिली मुझ से और एक खता कर बैठा मैं,

देखकर मुझे तुम मुस्काराई और मैं तुम से इश्क कर बैठा,

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एक घंटा पहले