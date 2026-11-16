तुम्हें निहारते हुए पूरी उम्र गुजार दूं मैं, तुम इस कदर पसंद हो तुम

तुम एक बार कसम खाकर बोल दो, मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारी रहूंगी,

तुम्हें निहारते हुए पूरी उम्र गुजार दूं मैं, तुम इस कदर पसंद हो तुम,

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33 मिनट पहले