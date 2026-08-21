इस बात पर नाज करना

खुदा से फरियाद करना, तुम मुझे महफ़िल में नहीं, तन्हाई में मिलना,

ना मिली है,ना मिलेगी तेरी जैसी कोई भी, इस बात पर नाज करना।

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24 मिनट पहले