इंतजार नहीं करूंगा

अब आंखें बिछाकर मैं तेरा इंतज़ार नहीं करूंगा बार बार,

ना जाने क्यों यही गुनाह बार बार करने का मन करता है।

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2 घंटे पहले