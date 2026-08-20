इल्ज़ाम ना लगाओ

आशिकों की महफ़िल में मुझ पर इतना इल्ज़ाम ना लगाओ कि,

मुझे दोषी ठहराने के चक्कर में तुम खुद ही दोषी ठहर जाओ,

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एक घंटा पहले