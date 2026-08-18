इल्ज़ाम लगा कर

दो दिन में किसी के ख्वाबों के महल खड़े नहीं होते सनम,

लेकिन तुम्हें तो पैसे की धूख थी, इसीलिए इल्ज़ाम लगा कर रास्ता ही बदल दिया,

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2 घंटे पहले