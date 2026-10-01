इजाजत नहीं देता

अगर मालूम होता तो इश्क करने की इजाज़त कभी भी मैं नहीं देता,

मेरे दिल पर कब्जा,दखल तो तेरी नज़रों ने कर लिया था,

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एक घंटा पहले