होश कहां रहता है

तेरी मुहब्बत में सर उठाने का होश कहां रहता है सनम,

इजहारे मुहब्बत का मजा तो तब आता है,

मैं खामोश रहूं और तुम बेचैन, बेपरवाह हो जाओ,

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33 मिनट पहले