हिम्मत नहीं होती है

धीरे धीरे अब आदत सी हो गई है , तेरे बिना समय गुजारने की,

अब हिम्मत नहीं होती है तुम्हें अपनी तकलीफ बताने की,

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51 मिनट पहले