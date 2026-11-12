हर लम्हा बीते तुम्हारे साथ

मुझ से एक खता हो गयी कि मैं हर लम्हा बीते साथ तुम्हारे,

बस यही तो मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है सनम,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले