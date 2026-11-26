हंसी का दीवाना हूं मैं

दिल हंसता है पर उसमें ग़म भी है, और मुस्कुराती आंखें नम हैं,

दुआ करता हूं तुम्हारे लिए, क्यों कि तेरी, हंसी का दीवाना हूं मैं,

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