रंग तो बहुत सारे थे,उन रंगों में तुम्हारा ही चेहरा नजर आया

फिजाएं भी खामोश थी तेरी याद में तब ही तेरी आहट लगी,

रंग तो बहुत सारे थे,उन रंगों में तुम्हारा ही चेहरा नजर आया,

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57 मिनट पहले