एक चेहरा मिल जाएगा

तुम से मुहब्बत मिले या ना मिले यह नसीब की बात है,

लेकिन याद करने के लिए तुम्हें, तुम्हारा एक चेहरा मुझे मिल जाएगा,

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एक घंटा पहले