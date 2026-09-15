एक बार ही तो बहकी थी

एक बार ही तो बहकी थी मेरी नजरें तुम्हें देखकर,

लेकिन इश्क एक बार नहीं बार बार हुआ सनम तुम्हें देखकर,

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एक घंटा पहले