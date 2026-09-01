ए दिल थोड़ा सा ठहर जा

ए दिल थोड़ा सा ठहर जा, क्यों कि सफर अभी और बाकी है,

मेरी चाहत में मिलने को मेरी सनम जन्नत से आ रही है,

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एक घंटा पहले