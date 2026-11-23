दिल मेरे पास भी है

कब तक बचाऊं मैं अपने को तुम से, एक ना एक दिन शरारत तो होनी ही है,

जब दिल मेरे पास भी है तो एक ना एक दिन तुम से मुहब्बत होनी ही है,

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एक घंटा पहले