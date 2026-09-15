दिल के करीब होती है

कभी कभी तेरी कमी दुनिया से ज्यादा महसूस होती है मुझे,

तुम पास नहीं होती है पर हर पल,हर सांस में दिल के करीब होती है,

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एक घंटा पहले