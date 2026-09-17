दिल बस में नहीं था

मेरा दिल मेरे बस में नहीं था इसीलिए तुम मुहब्बत कर बैठा,

तेरे दिए हुए जख्म देर सबेर तो भर जाएंगे, पर निशान तो रह जाएंगे,

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एक घंटा पहले