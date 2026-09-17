चांद कहां उतरता है

खुदा ने तुम को जानबूझकर मुझ से जुदा कर दिया,

क्यों कि ज़मीं पर चांद रोज रोज कहां उतरता है,

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एक घंटा पहले