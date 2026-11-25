चले तो चांद तक

मुझे आज पता चला कि तेरी मुहब्बत की ना कोई गारंटी है,ना वारंटी,

चले तो चांद तक और ना चले तक शाम तक,

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एक घंटा पहले