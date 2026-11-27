चला जाऊंगा दूर तुम से

नाराज क्यों होती हो तुम मझ से, तुम बोलो तो चला जाऊंगा दूर तुम से,

वहां जहां टूटे और गिरे हुए को उठाना पसंद नहीं करता

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58 मिनट पहले