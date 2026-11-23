तो निगाहों की खामोशी भी मुहब्बत बन जाती हैं

चाहत की बातें जुबान से नहीं दिल, आंखों से कही जाती यार,

जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते है,

तो निगाहों की खामोशी भी मुहब्बत बन जाती हैं,

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एक घंटा पहले