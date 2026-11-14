चांदनी की चमक

तेरे सम्पर्न की नजाकत में गुलाब सी खुशबू, तेरी मुस्कान में चांदनी की चमक है,

लफ़्ज़ों में तेरी क्या बयान करूं,

तुम स्वयं में ही एक मुकम्मल गजल की किताब है,

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एक घंटा पहले