चांद तेरा टुकड़ा लगता है

तुम अपनी नज़र से नहीं मेरी नज़र से देखो एक बार,

सभी कहते हैं चांद का टुकड़ा है तू,

मेरी नजर में तो स्वयं चांद तेरा टुकड़ा लगता है,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले