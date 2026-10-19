चांद फीका था

ना जाने क्यों आज रात चांद मुझे कुछ फींका लग रहा है,

सोचते सोचते मालूम हुआ तेरा चेहरा सामने था, इसीलिए चांद फींका था,

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एक घंटा पहले