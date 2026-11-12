नफरतें बहुत है जमाने के लोगों में बस एक राहत, चाहत है तू

हजारों लाखों दर्द,गम है मेरे जैसे आशिक की महफ़िल में,बस एक राहत हो तुम,

नफरतें बहुत है जमाने के लोगों में बस एक राहत, चाहत है तू,

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एक घंटा पहले