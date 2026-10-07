बीमारी से कम मरते हैं

मनहूस जमाने में आजकल लोग बीमारी से कम मरते हैं,

बल्कि लोग अकेलेपन और बेवफाई से ज्यादा मरते हैं,

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1 hour ago