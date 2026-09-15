भुलने का हुनर

सब कुछ भलने का हुनर तुम्हें आता है मुझे नहीं सनम,

मुझे तो चेहरा देखते ही वर्षों बाद की भी बातें याद आ जाती हैं,

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एक घंटा पहले