भटक जाता हूं

मैं अक्सर अटक भटक जाता हूं जब तुम्हारे चेहरे का नूर देखता हूं,

कहना चाहता हूं मैं कुछ पर असल बात से भटक जाता हूं,

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58 मिनट पहले