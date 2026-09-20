बहार आ जाती है

तुम केवल जुल्फों को नहीं बांधती बल्कि मौसम को संवार देती हो,

जिस ओर भी तुम जी भरकर देख लो तो बहार आ जाती है,

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45 मिनट पहले