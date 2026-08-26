और प्यार मुझे करती हो

तुम मेरे दिल में रहती हो और दिल पर वार भी करती हो,

खुश किसी और के साथ रहती हो और प्यार मुझे करती हो,

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56 मिनट पहले